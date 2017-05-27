«Ювентус» будет оштрафован ФИФА на 60 000 евро за нарушение при трансфере Погба

«Ювентус» получит штраф от ФИФА за нарушение при переходе Поля Погба. Напомним, что французский хавбек стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mediapart, «Ювентус» заплатит 60 000 евро. Это наказание за соглашение с агентом игрока Мино Райолой.

Ранее «Юве» договорился, что сумма трансфера составит 90 миллионов евро, а комиссионные Райолы – 18 миллионов. Однако позднее была достигнута договоренность, что если удастся договориться на более существенную сумму с «МЮ», за каждые пять миллионов Райола получит три.

В итоге агент заработал еще девять миллионов, так как итоговая сумма трансфера составит 105 миллионов евро. В ФИФА сочли, что такой контракт «Ювентуса» с Райолой нарушает правила по запрету владения игроками для третьих лиц.