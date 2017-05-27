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«Ювентус» будет оштрафован ФИФА на 60 000 евро за нарушение при трансфере Погба

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«Ювентус» получит штраф от ФИФА за нарушение при переходе Поля Погба. Напомним, что французский хавбек стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mediapart, «Ювентус» заплатит 60 000 евро. Это наказание за соглашение с агентом игрока Мино Райолой.

Ранее «Юве» договорился, что сумма трансфера составит 90 миллионов евро, а комиссионные Райолы – 18 миллионов. Однако позднее была достигнута договоренность, что если удастся договориться на более существенную сумму с «МЮ», за каждые пять миллионов Райола получит три.

В итоге агент заработал еще девять миллионов, так как итоговая сумма трансфера составит 105 миллионов евро. В ФИФА сочли, что такой контракт «Ювентуса» с Райолой нарушает правила по запрету владения игроками для третьих лиц.

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