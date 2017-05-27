Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею
Павел
Щегловский, в прошлом сезоне работавший с юниорами, назначен старшим тренером
сборной России по бобслею. Он сменил на этом посту Олега Сухорученко.
Отметим, что Сухорученко теперь будет работать с юниорами вместо Щегловского.
«Павел Щегловский с юниорской сборной добился высоких результатов, он энергичный, ответственный и мотивированный специалист. Олег Сухорученко со своим опытом, уверен, сможет помочь юниорской сборной выйти на новый уровень. Вполне возможно, что совсем скоро кто-то из них войдет в основной состав», - сказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Его слова приводит ТАСС.
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