Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслею

Павел Щегловский, в прошлом сезоне работавший с юниорами, назначен старшим тренером сборной России по бобслею. Он сменил на этом посту Олега Сухорученко.

Отметим, что Сухорученко теперь будет работать с юниорами вместо Щегловского.

«Павел Щегловский с юниорской сборной добился высоких результатов, он энергичный, ответственный и мотивированный специалист. Олег Сухорученко со своим опытом, уверен, сможет помочь юниорской сборной выйти на новый уровень. Вполне возможно, что совсем скоро кто-то из них войдет в основной состав», - сказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Его слова приводит ТАСС.