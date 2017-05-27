Антонио Конте: Я не курю, но могу и не отказаться от сигары, если мы победим!

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением об игре защитника Давида Луиса.

- Давид доказал, что он отличный игрок. Он один из тех, кто сыграл важную роль в этом успехе. Когда мы сменили схему и стали играть с ним в центре тройки обороны, это пошло на пользу команде. Ему идеально подошла позиция. Он провел отличный сезон.

Я говорил с ним, и мы решили, что должны закончить этот сезон, сделав его потрясающим, и есть только один путь добиться этого — победить, праздновать, пить шампанское. Я не курю, но могу и не отказаться от сигары, если мы победим! Я готов сделать это!, — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, что в субботу, 27 мая, в финале Кубка Англии встретятся «Арсенал» и «Челси».