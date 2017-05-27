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Антонио Конте: Во время сезона может случиться что угодно. Самое важное — надо сохранять спокойствие

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что не боялся потерять работу после поражения в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (0:3).

- Надо быть готовым к этому. Конечно, когда приходишь в новый клуб, такой, как «Челси», от тебя ждут очень многого. В этот момент становится понятно, чего стоит тренер, можно оценить реакцию тренера, может ли тренер сохранить самообладание  и полностью изменить ход сезона.

 Я всегда был спокоен, потому что я знал, что полностью отдаюсь работе. Мой тренерский штаб и я работали ради клуба и футболистов. Во время сезона может случиться что угодно. Самое важное — надо сохранять спокойствие и полностью отдаваться работе, — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, что в субботу, 27 мая, в финале Кубка Англии встретятся «Арсенал» и «Челси».

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