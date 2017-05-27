После возвращения Фурсенко «Зенит» сделает предложение Манчини

Известный итальянский тренер Роберто Манчини может возглавить «Зенит». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, после возвращения в «Зенит» президента Сергея Фурсенко «Зенит» сделает предложение Манчини. Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в руководстве клуба есть силы, которые хотят видеть итальянца в команде.

Последним местом работы 52-летнего Роберто Манчини был «Интер». Ранее он также работал с «Манчестер Сити», «Галатасараем», «Лацио» и «Фиорентиной».