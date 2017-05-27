Российский владелец «Борнмута» Демин подозревается в нелегальных ставках

Российский бизнесмен, владелец английского клуба «Борнмут» Максим Демин подозревается в ставках на футбольные матчи. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Times, Демин, вероятно, сделал ставку на 611 футбольных матчей. Это является нарушением правил Футбольной ассоциации Англии. Впрочем, пока ФА не предъявила официального обвинения по этому поводу. В «Борнмуте» заявляют, что ничего не знают об этом деле.

Возможно, это связано с тем, что неясно, попадает ли россиян под юрисдикцию Футбольной ассоциации. На данный момент он владеет 75% акций клуба. На данный момента на сайте официальных сообщений по этому поводу нет.