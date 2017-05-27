Сергей Ковалев: Осталось дождаться 17 июня и все увидим результат наших трудов

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о подготовке к поединку против американца Андре Уорда.

- Состав команды прежний, за исключением тренера по физподготовке. С Александром Михайловичем работаем впервые. Одно могу сказать, что мне нравится его профессионализм. Осталось дождаться 17 июня и все увидим результат наших трудов, - передает слова Ковалева ТАСС.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.

Напомним, что бой Ковалева с Уордом состоялся в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл американскому боксеру единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

В начале апреля промоутер российского боксера Кэти Дува сообщила, что стороны подписали контракт о проведении 17 июня в Лас-Вегасе боя-реванша.