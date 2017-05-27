Виталий Мутко: Клишина должна прыгать за семь метров

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал четвертое место российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на этапе Бриллиантовой лиги.

- Даша должна прыгать за семь метров, потому что конкуренция сегодня начинается в районе семи метров. У Даши есть результаты и лучше, она способна показывать лучшие результаты. Для начала сезона четвертое место, может быть, и неплохо, но это такой вид спорта, в котором ты не должен опускаться ниже определенного уровня. Хочу пожелать Даше успехов и надеюсь, что к чемпионату мира в Лондоне она добавит, и мы увидим еще более высокие результаты, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что Клишина, выступая под нейтральным флагом, с результатом 6 метров 70 сантиметров заняла четвертое место на этапе в американском Юджине.