«Спартак» проведет три контрольных матча на тренировочном сборе в Австрии

Стали известны даты проведения спаррингов «Спартака» во время летних сборов, которые пройдут в австрийском Филлахе. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«Стали известны даты проведения спаррингов спартаковцев во время летнего подготовительного сбора, который пройдет в австрийском Филлахе. Контрольные игры нашей команды намечены на 1, 4 и 7 июля. Соперники красно-белых определятся позднее», - говориться в сообщении.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Спартак» стал чемпионом России и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

