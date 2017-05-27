«Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей РФПЛ

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей РФПЛ сезона-2017/18.

- Да, контракт мы заключили. С Новгородом не получилось, так что мы будем играть там, - цитирует Матюшенко ТАСС.

Напомним, «Тосно» в завершившемся чемпионате ФНЛ занял второе место и завоевал прямую путевку в премьер-лигу.