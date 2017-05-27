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Щесны может заменить Доннарумму в «Милане»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны может перейти в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует  Il Giornale, Щесны может заменить Джанлуиджи Доннарумму. Ранее сообщалось, что Доннарумма не будет играть за «Милан», если не продлить контракт, истекающий в 2018 году. Ранее сообщалось, что Щесны также интересуется «Наполи».

В текущем сезоне 27-летний Войцех Щесны провел 38 матчей за «Рому». Он пропустил 39 мячей и в 14 матчах отыграл «на ноль».

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