Щесны может заменить Доннарумму в «Милане»

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны может перейти в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Il Giornale, Щесны может заменить Джанлуиджи Доннарумму. Ранее сообщалось, что Доннарумма не будет играть за «Милан», если не продлить контракт, истекающий в 2018 году. Ранее сообщалось, что Щесны также интересуется «Наполи».

В текущем сезоне 27-летний Войцех Щесны провел 38 матчей за «Рому». Он пропустил 39 мячей и в 14 матчах отыграл «на ноль».