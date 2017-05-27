Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако, Квят – восьмой

Даниил Квят: Нам нужно сохранить скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонке

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, шестой и четвертый результат.