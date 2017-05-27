Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако, Квят – восьмой
На Гран-при Монако состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Вторым стал еще один пилот «Феррари» Кими Райкконен. На третьем месте Валттери Боттас из «Мерседеса». Дальше идут Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на восьмой позиции.
Квалификация начнется в 15:00 по Москве.
Гран-при Монако
Третья свободная практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.12,395 (22 круга)
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,345
(25)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,435
(28)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,545
(26)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,835
(26)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,997
(24)
7. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,005
(27)
8. Даниил Квят («Торо Россо») +1,168
(22)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,201 (20)
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,410
(20)
11. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,541
(23)
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1,581
(25)
13. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,677
(21)
14. Фелипе Масса («Уильямс») +1,677 (28)
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,888
(23)
16. Ромен Грожан («Хаас») +2,152 (22)
17. Ланс Стролл («Уильямс») +2,280 (34)
18. Джолион Палмер («Рено») +2,769 (24)
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,896
(28)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,468
(25)