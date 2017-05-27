Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако, Квят – восьмой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при Монако состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Вторым стал еще один пилот «Феррари» Кими Райкконен. На третьем месте Валттери Боттас из «Мерседеса». Дальше идут Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на восьмой позиции.

Квалификация начнется в 15:00 по Москве.

Гран-при Монако

Третья свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари»)  1.12,395 (22 круга)

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,345 (25)

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,435 (28)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,545 (26)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,835 (26)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,997 (24)

7. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,005 (27)

8. Даниил Квят («Торо Россо») +1,168 (22)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,201 (20)

10. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,410 (20)

11. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,541 (23)

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1,581 (25)

13. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,677 (21)

14. Фелипе Масса («Уильямс») +1,677 (28)

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,888 (23)

16. Ромен Грожан («Хаас») +2,152 (22)

17. Ланс Стролл («Уильямс») +2,280 (34)

18. Джолион Палмер («Рено») +2,769 (24)

19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,896 (28)

20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,468 (25)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Баттон оштрафован на 15 позиций на старте Гран-при Монако, Варндорн – на три позицииПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций на Гран-при Монако. Он получит штраф за установку дополнительных элементов силового агрегата.Нико Росберг: Скорей всего, сражение за титул будет между Феттелем и ХэмилтономДействующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал результаты Валттери Боттаса, который заменил немца в «Мерседесе».Тото Вольфф: Мы не хотим гоняться на автодромах, которые похожи на парковки супермаркетаРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф считает, что Формуле-1 нужно больше городских трасс.Тото Вольфф: Хэмилтон стал настоящим командным игрокомРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что завершение карьеры немца Нико Росберга положительным образом сказалось на другом пилоте команды – британце Льюисе Хэмилтоне.Серджио Маркионне: Если Феттель доволен машиной, он может оставаться в «Феррари» столько, сколько захочетГенеральный директор «Феррари» Серджио Маркионне рассказал о переговорах с немцем Себастьяном Феттелем о продлении контракта.Валттери Боттас: В перерыве между тренировками мы ошиблись в настройкахПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и десятый результат.Даниэль Риккардо: В целом я доволен четвергомПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, пятый и второй результат.Кими Райкконен: Похоже, «Ред Булл» будет претендовать на победу в МонакоПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после двух свободных практик Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, седьмой и третий результат.Льюис Хэмилтон: Во второй тренировке шины почему-то перестали работатьПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он стал первым на первой тренировки, а на второй – восьмым.Даниил Квят: Нам нужно сохранить скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонкеПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, шестой и четвертый результат.Роналду грозит срок за неуплату налогов, «Енисей» обыграл «Арсенал» Сироткин может стать основным пилотом «Рено». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Себастьян Феттель: Не знаю, что сегодня произошло с «Мерседесом»Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после двух свободных практик Гран-при Монако. Напомним, что он занял, соответственно, второе и первое место.Сироткин может стать основным пилотом «Рено» начиная с Гран-при КанадыРоссийский резервным пилот команды «Рено» Сергей Сироткин может стать основным пилотом. Не исключено, что он заменит Джолиона Палмера.Квят стал четвертым во второй практике Гран-при Монако, Феттель – первыйНа Гран-при Монако состоялась вторая свободная практика. Первое время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.Хэмилтон стал лучшим на первой практике Гран-при Монако, Квят – 6-йНа Гран-при Монако состоялась первая свободная практика. Лучшее время в ней показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.«МЮ» стал победителем ЛЕ, Жулиано – лучшим бомбардиром турнира и итоги сезона в КХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Даниил Квят: В Монако самая безумная трасса, на которой мне приходилось выступатьПилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет с 26 по 28 мая в Монако.Кими Райкконен: Не думаю, что нас ждут какие-то проблемы в МонакоПилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет с 26 по 28 мая в Монако.Хэмилтон и Феттель приняли участие в озвучке мультфильма «Тачки 3» (видео)Пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон приняли участие в озвучке диснеевского мультфильма «Тачки 3».Тина Канделаки: Ближайшие три года «Матч ТВ» будет показывать Формулу-1. Мы вас не разочаруемГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией Формулы-1.
Футбол
Щесны может заменить Доннарумму в «Милане»
Футбол
«Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей РФПЛ
Футбол
«Спартак» проведет три контрольных матча на тренировочном сборе в Австрии
Футбол
Букмекеры считают «ПСЖ» явным фаворитом финала Кубка Франции
все новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости