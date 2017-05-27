Генменеджер «Нью-Джерси»: Ковальчук? Я буду принимать те решения, которые имеют для нас смысл

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении в НХЛ форварда Ильи Ковальчука.

- Я не знаком с Ковальчуком, но долгое время следил за его игрой в НХЛ. Он был топ-игроком в этой лиге, другого мнения здесь нет - любой клуб захочет пополнить состав талантливым хоккеистом. Если Илья вернется - это будет фантастикой для лиги, но дальше нет смысла спекулировать на эту тему.

Если мы сможем собрать в команде ребят вроде Ковальчука, которые очень хороши - это будет неплохо. Он был бы там как водитель автобуса. Ему предстоит решить, где он будет играть. Я буду принимать те решения, которые имеют для нас смысл, - приводит слова Шеро The Record.

Напомним, 30 апреля у Ковальчука истек срок четырехлетнего контракт с петербургским СКА. Ранее Шеро провел переговоры с агентом хоккеиста и заявил, что игрок хочет вернуться в НХЛ. Ковальчук сможет подписать контракт с одним из клубов лиги не раньше 1 июля.

В составе СКА нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Всего в КХЛ, учитывая регулярный чемпионат и плей-офф, 34-летний хоккеист провел 299 матчей и набрал 297 (124+173) очков.