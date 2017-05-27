Баттон оштрафован на 15 позиций на старте Гран-при Монако, Варндорн – на три позиции
Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций
на Гран-при Монако. Он получит штраф за установку
дополнительных элементов силового агрегата.
Как сообщает Autosport, поскольку Баттон выступает на автомобиле Фернандо Алонсо, на котором уже было использовано четыре генератора тепловой энергии и турбонагнетателя (максимально разрешенное на сезон количество), он будет вынужден отбыть штраф.
Другой пилот «Макларена» Стоффель Варндорн также понесет наказание в три позиции за столкновение с Фелипе Массой на Гран-при Испании.
В третьей свободной практике Баттон показал 12-й результат. В 15:00 начнется квалификация.
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