Баттон оштрафован на 15 позиций на старте Гран-при Монако, Варндорн – на три позиции

Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций на Гран-при Монако. Он получит штраф за установку дополнительных элементов силового агрегата.

Как сообщает Autosport, поскольку Баттон выступает на автомобиле Фернандо Алонсо, на котором уже было использовано четыре генератора тепловой энергии и турбонагнетателя (максимально разрешенное на сезон количество), он будет вынужден отбыть штраф.

Другой пилот «Макларена» Стоффель Варндорн также понесет наказание в три позиции за столкновение с Фелипе Массой на Гран-при Испании.

В третьей свободной практике Баттон показал 12-й результат. В 15:00 начнется квалификация.