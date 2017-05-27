Сарсания вернулся в «Зенит» на пост спортивного директора

Петербургский «Зенит» объявил на официальном сайте о назначении Константина Сарсании на пост спортивного директора клуба.

Функционер занимал аналогичную должность в «Зените» с 2006 по 2007 годы. Также Сарсания работал в петербургском клубе советником президента по вопросам трансферной и селекционной политики (2008). С 2010 по 2011 годы экс-футболист был советником президента РФС по спортивным вопросам.

Кроме того, Сарсания занимал пост главного тренера в «Спортакадемклубе», «Химках» и «Факеле». С 2013 года 48-летний специалист тренирует литовский «Атлантас».

Напомним, 26 мая было объявлено о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко, который был президентом сине-бело-голубых с 2006 по 2008 годы. Функционер займет посты президента клуба и председателя совета директоров. До этого он будет исполнять обязанности генерального директора.

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