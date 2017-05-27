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Мората отказался от перехода в «МЮ» ради «Милана»

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, форвард недоволен своим положением в «Реале». Он согласен принять предложение «Милана», так как хочет вернуться в Италию. Кроме того, его невеста – итальянка, которая ведет блог, посвященный моде. Милан же известен как один из мировых центров модной индустрии. Напомним, что он уже выступал в Италии за «Ювентус». Зарплата игрока может составить 7,5 миллионов евро.

Также сообщается, что Морате звонил Жозе Моуринью и пытался убедить его перейти в «Манчестер Юнайтед», но форвард ответил отказом. «Милан» готов отдать за игрока 60 миллионов евро, «Реал» требует 80 миллионов. Переговоры по трансферу продолжаются.

В текущем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 39 матчей и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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