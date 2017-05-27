Виталий Мутко: Сборная России перед Кубком конфедераций обладает хорошим потенциалом

Вице-премьер правительства России, глава РФС Виталий Мутко рассказал о потенциале сборной России по футболу и доверии главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

- У нас команда еще строится. И мы доверяем Черчесову. Это думающий тренер, один из наших перспективных тренеров. У нас молодая обновленная команда. Может быть, эти перемены должны были проходить раньше. Мы в целом хотим от нашей сборной, чтобы не было безразличия, и команда показывала определенный уровень. Мне кажется, что определенный потенциал у команды есть, и он явно достаточно хорошего уровня. Но надо посмотреть, как он будет реализован, - рассказал Мутко в интервью «Р-Спорт».

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет в период с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.