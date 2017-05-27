Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Сборная России перед Кубком конфедераций обладает хорошим потенциалом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России, глава РФС Виталий Мутко рассказал о потенциале сборной России по футболу и доверии главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

- У нас команда еще строится. И мы доверяем Черчесову. Это думающий тренер, один из наших перспективных тренеров. У нас молодая обновленная команда. Может быть, эти перемены должны были проходить раньше. Мы в целом хотим от нашей сборной, чтобы не было безразличия, и команда показывала определенный уровень. Мне кажется, что определенный потенциал у команды есть, и он явно достаточно хорошего уровня. Но надо посмотреть, как он будет реализован, - рассказал Мутко в интервью «Р-Спорт».

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет в период с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Клишина должна прыгать за семь метровВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал четвертое место российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на этапе Бриллиантовой лиги.«Лицемеры, рабы и воры». Новая атака на Россию от разоблачителей нашего допинга«Лицемеры, рабы и воры». Новая атака на Россию от разоблачителей нашего допингаARD выпустил документальное кино к Кубку конфедераций-2017. «Советский спорт» рассказывает, какие на этот раз претензии к России.Игорь Албин: Стадион «Санкт-Петербург» не такой уж дорогой, как кажетсяВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о высокой стоимости стадиона «Санкт-Петербург», который строился с 2007 по 2017 годы.Руслан Камболов: Работаем в хороших условиях: поля, гостиница, питаниеПолузащитник сборной России Руслан Камболов рассказал о ходе сбора в Австрии в преддверии Кубка Конфедераций.На стадионе в Петербурге начали укладывать новый газон (фото, видео)На стадионе в Петербурге начали укладывать новый газон (фото, видео)На новом стадионе в Петербурге началась укладка рулонного газона.Идеальное место, чтобы начать с нуля. Где сборная России готовится к КК-2017Идеальное место, чтобы начать с нуля. Где сборная России готовится к КК-2017Корреспондент «Советского спорта» оказался в месте, где сборная России ближайшую неделю будет готовиться к Кубку конфедераций.«На Кубке Конфедераций мы увидим лучшего Дзюбу». Врач сборной - о самом важном«На Кубке Конфедераций мы увидим лучшего Дзюбу». Врач сборной - о самом важномВрач сборной России рассказал о состоянии здоровья Дзюбы и Акинфеева, а также объяснил, почему Фернандес не приехал в сборную.Эдуард Безуглов: Ситуация с Фернандесом медицинскому штабу сборной России понятнаВрач сборной России Эдуард Безуглов – о том, почему защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение лечь на операцию перед Кубком Конфедераций.Эдуард Безуглов: Последний месяц Акинфеева играл на уколахВрач сборной России - о состоянии вратаря команды Игоря Акинфеева.Эдуард Безуглов: С коленом Дзюбы все хорошоВрач сборной России Эдуард Безуглов - о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.Как поле нового стадиона в Петербурге превратилось в грядку (фото, видео)Как поле нового стадиона в Петербурге превратилось в грядку (фото, видео)Замена газона – увлекательный процесс. Там, где через три недели играть футболистам, сейчас работают тракторы и люди с лопатами.Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной ПортугалииКубок конфедераций: что нужно знать о сборной Португалии«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.Сборная России без Акинфеева, Габулова и Нойштедтера прибыла в АвстриюСборная России прибыла в Нойштифт, где продолжит подготовку к Кубка Конфедераций.Сборная России прилетела в ИнсбрукСборная России прибыла в Австрию, где проведет сбор перед Кубком конфедераций.Навстречу КК-2017: Россия ждет Новую Зеландию!Навстречу КК-2017: Россия ждет Новую Зеландию!В редакции «Советского спорта» прошла встреча с Чрезвычайным и полномочным Послом Новой Зеландии в Российской Федерации.Новая Зеландия объявила состав на Кубок конфедераций-2017Сборная Новой Зеландии назвала игроков, которые примут участие в Кубке Конфедераций-2017.Акинфеев не полетит сегодня в Австрию и задержится в МосквеГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не полетит со сборной России на сбор в Австрию, сообщает официальный твиттер национальной команды.ФИФА обвиняет Россию в нарушении прав человека при подготовке к ЧМ. О чем речь?ФИФА обвиняет Россию в нарушении прав человека при подготовке к ЧМ. О чем речь?Речь об одной из деталей вполне взвешенного письма президента ФИФА Джанни Инфантино.«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Кубок конфедераций могут заменить новым клубным чемпионатом мираКубок конфедераций после проведения турнира в 2017 году в России могут заменить новым чемпионатом мира среди клубов, информирует As.
Футбол
Щесны может заменить Доннарумму в «Милане»
Футбол
«Тосно» заключил контракт со стадионом «Петровский» на проведение матчей РФПЛ
Футбол
«Спартак» проведет три контрольных матча на тренировочном сборе в Австрии
Футбол
Букмекеры считают «ПСЖ» явным фаворитом финала Кубка Франции
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости