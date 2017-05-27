Работы по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург» завершатся 12-13 июня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о процессе замены газона на стадионе «Санкт-Петербурге», где 17 июня стартует Кубок конфедераций.

- Еще в прошлом году, когда мы понимали, что могут быть проблемы с футбольным полем, мы заблаговременно исследовали рынок футбольных рулонных газонов. Изучали опыт Германии, Нидерландов, Краснодарского края. Обнаружили хорошего производителя, который располагается в Ленинградской области - под Гатчиной. После проведения тестовых матчей, мы поняли, что качество пробуждаемого газона неудовлетворительное. «Зенит», «Бамард», футбольная федерация города и ФИФА приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулонный.

Такие технологии в мире известны, большинство футбольных полей функционируют именно на рулонных газонах. Под Гатчиной уже срезан один газон и установлен на тренировочной площадке на Проспекте Металлистов, его качество устроило ФИФА. Второй газон мы готовим к установке сегодня. Уйдет три дня на то, чтобы в полном объеме выполнить работы по укладыванию газона. Следующий этап - это прошивка газона, которая повысит качество покрытия.

Должен отметить, что все работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета. Это гарантийное обязательство компании «Бамард» и «Зенита». 12-13 июня все работы на футбольном поле будут завершены, - приводит слова Албина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, замена газона на стадионе «Санкт-Петербург» началась 22 мая. Ранее на арене прошли два матча «Зенита» в чемпионате России: против «Урала» (2:0) и «Терека» (1:0). Здесь же сине-бело-голубые должны были встретиться с «Краснодаром» 17 мая, однако из-за плохого состояния поля игру перенесли на стадион «Петровский».

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, стоимость замены газона составит три миллиона рублей.

Летом стадион примет четыре матча Кубка конфедераций: три встречи группового этапа и финал. В рамках ЧМ-2018 на арене планируется провести семь игр: четыре встречи группового этапа, матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.