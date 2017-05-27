Агент Доннаруммы: Не думаю, что «Милан» мог поставить ультиматум моему клиенту

Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола прокомментировал информацию о том, что клуб поставил ему ультиматум. Он сказал, что у него нет такой информации.

Ранее сообщалось, что «Милан» исключит Доннарумму из состава, если он не продлит контракт, который истекает летом 2018 года.

«Никто не говорит, что Джиджи не хочет продлевать контракт с «Миланом». Не думаю, что руководство «Милана» могло сказать такое. Кто-то пытается создать войну между «Миланом» и мной. Посмотрим, что произойдет, когда он вернется из сборной. Мы ведем переговоры с «Миланом», - цитирует Райолу Football Italia.

В текущем сезоне 18-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 40 матчей за «Милан», пропустил 47 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».