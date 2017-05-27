Михаил Циркунов — Волкан Оздемир. Прогноз «Советского спорта»
28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полутяжеловесов. Латыш Михаил Циркунов проведет поединок против швейцарца Волкана Оздемира.
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этой схватке.
- Оба спортсмена очень интересные и перспективные. Циркунов провел в UFC четыре поединка и во всех одержал победы, причем досрочно. Особенно запомнился его бой против украинца Никиты Крылова, которого Михаил победил сабмишеном в первом раунде. Именно после того поединка Крылов принял решение покинуть UFC и поехал выступать в Россию. Циркунов прибавляет от боя к бою, но на этот раз соперник у него очень серьезный. Волкан Оздемир выступает под флагом Швейцарии и еще совсем недавно выступал в России в лиге WFCA, которая базируется в Грозном. В UFC Волкан дебютировал зимой 2017 года поединком против опытного Овинса Сен-Прю. Та схватка сложилась для Оздемира тяжело. Он был явным андердогом, но все-таки сумел одержать победу раздельным решением судей. Волкан любит работать в стойке, но и в борьбе он достаточно хорош. Однако, у него есть большие проблемы с защитой. Он набрасывается на соперника, как волк на добычу, но постоянно с опущенными руками. Скорее всего, в бою против Циркунова он будет действовать первым номером и попытается завершить схватку досрочно.
Прогноз: победа Циркунова единогласным решением судей.