Сергей Лавров: «Спартак» - как родина, которую не выбирают

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя победу «Спартака» в чемпионате России, рассказал, что футбольный клуб, за который болеешь, как родина, а ее не выбирают.

- Это же как родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда. Я болел все эти 16 лет, - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Спартак» стал чемпионом России и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.