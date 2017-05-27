Абдул Разак — Омари Ахмедов. Прогноз «Советского спорта»
28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полусредневесов. Американец Абдул Разак проведет поединок против россиянина Омари Ахмедова.
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко считает, что у Ахмедова не так много шансов добиться победы.
- Несмотря на то, что Алхассан (31 год) старше Ахмедова (29 лет) на два года, он является менее опытным бойцом. За плечами россиянина 20 поединков, американца — всего семь. Однако, Разак ни разу еще не проигрывал. Это будет для него лишь второй бой в рамках промоушена UFC. Дебютировал в этой лиге он в ноябре 2016 года, победив нокаутом Чарли Уорда всего за 53 секунды. Для Омари бой против Разака станет уже восьмым в UFC. Ранее он трижды проигрывал и пять раз одержал победы. Свой последний поединок он провел в ноябре прошлого года против Кайла Ноука и победил единогласным решением судей.
Прогноз: победа Разака единогласным решением судей.