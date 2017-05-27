Дмитрий Тарасов: Недавно узнал о таком турнире, как Кубок конфедераций

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов - о ситуации в клубе и значимости Кубка Конфедераций.

- Кубок Конфедераций – 2017 в России может стать последним в истории турнира. Считаете, это значимый турнир?

- Я недавно об этом турнире узнал, - то ли пошутил, то ли всерьез сказал Тарасов. - Поэтому не знаю, значимый или нет. Но приезжают хорошие команды, мы серьезно готовимся. Покажем свой максимум.

- Есть вероятность, что Семин покинет «Локомотив». Как это может повлиять на клуб? Гипотетически.

- Насколько я знаю, пока неизвестно, что будет. Пишут, что совет директоров будет попозже. Там и будет это решаться.

- Есть основания для смены тренера?

- Это не мне решать. Мне комфортно работать с любым тренером.