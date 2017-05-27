«Галатасарай» интересуется Баккой и Асамоа
Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к
форварду «Милана» Карлосу Бакке и защитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа.
Как сообщает турецкое издание Fotomac, в услугах этих игроков заинтересован бывший защитник «Ювентуса», а ныне главный тренер «Галатасарая» Игор Тудор. «Милан» хотел бы продать Бакку. Асамоа из-за травмы в последнем сезоне не получал регулярного места в составе «Ювентуса».
В текущем сезоне 28-летний Квадво Асамоа провел 23 матча за «Ювентус», в его активе две голевые передачи. 30-летний Карлос Бакка провел 33 матча за «Милан» и забил 14 мячей при четырех голевых передачах.
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