«Галатасарай» интересуется Баккой и Асамоа

Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к форварду «Милана» Карлосу Бакке и защитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа.

Как сообщает турецкое издание Fotomac, в услугах этих игроков заинтересован бывший защитник «Ювентуса», а ныне главный тренер «Галатасарая» Игор Тудор. «Милан» хотел бы продать Бакку. Асамоа из-за травмы в последнем сезоне не получал регулярного места в составе «Ювентуса».

В текущем сезоне 28-летний Квадво Асамоа провел 23 матча за «Ювентус», в его активе две голевые передачи. 30-летний Карлос Бакка провел 33 матча за «Милан» и забил 14 мячей при четырех голевых передачах.