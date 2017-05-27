Форвард «Гатино» Абрамов номинирован на приз лучшему игроку года в Канадской хоккейной лиге

Российский нападающий «Гатино» Виталий Абрамов номинирован на приз лучшему игроку года в Канадской хоккейной лиге (CHL). Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт организации.

Форвард «Гатино» в 66 матчах регулярного первенства набрал 104 (46 + 58), добавив к ним 7 (1+6) очков в семи матчах плей-офф.

Добавим, что Абрамов был выбран «Коламбусом» под 65-м номером в третьем раунде драфта 2016 года.