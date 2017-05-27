Игорь Смольников: У Луческу не было проблем с игроками. Это выдумывает пресса

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников - о клубе и сборной.

- В «Зените» большие изменения – гендиректором назначен Сергей Фурсенко.

- Узнаю об этом только из СМИ. Сергей Фурсенко уже был в клубе, когда тот добивался больших результатов. Надеюсь, сейчас будет тоже самое.

- Еще полчаса назад опубликовали официальную новость: Константин Сарсания назначен спортивным директором.

- А об этом только от вас узнал. Думаю, все будет хорошо. И мы будем побеждать.

- Насколько тяжело дался этот сезон?

- Тяжело, потому что не было результатов. Мы вылетели из всех турниров. И в чемпионате второй год подряд заняли третье место. Это никого не устраивает. Из-за этого возникло много сложностей. Но в следующем сезоне все будет по-другому.

- Как строилось общение с Луческу? По ходу сезона было много проблем в коллективе.

- Не было проблем. Это вы, журналисты, пишите, что были какие-то конфликты. Но за все время я не видел ничего подобного между игроками и Луческу. Не видел, чтобы тренер делал кому-то что-то плохое. В большей степени это придумывает пресса. И кто-то еще.