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Квинси Промес: У меня нет причин уходить из «Спартака»

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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что у него нет намерения уходить из команды. Впрочем, он отметил, что это зависит не только от него.

Как сообщает Telesport.nl, в контракте Промеса прописана стоимость его расторжения – 37,5 миллиона евро, причем для китайских клубов эта сумма вдвое больше.

«Действительно, в моем контракте указана сумма расторжения. Но детали я раскрыть не могу. Если другие клубы захотят заплатить эту сумму, то возможность (ухода) есть. Я не будут говорить, уйду я или нет. В футболе всегда есть такая возможность. Но у меня нет никаких причин уходить.  Я счастлив в «Спартаке». Если оглядываться назад, то был отличный выбор»,- сказал Промес.

В прошедшем сезоне 25-летний Квинси Промес провел 29 матчей за «Спартак» и забил 12 мячей при десяти голевых передачах. Вместе с командой он стал чемпионом России.

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