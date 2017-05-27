Заседание попечительского совета «Рубина» перенесено из-за встречи Бердыева с губернатором Ростовской области

Заседание попечительского совета «Рубина», по итогам которого должны были объявить о назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева, перенесено на неопределенный срок. Вопрос о главном тренере команды пока остается открытым.

Как сообщает «Вечерняя Казань», Курбан Бердыев вчера побывал в Казани, а затем отправился в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Вероятность возвращения Бердыева в «Рубин» остается высокой, но окончательно вопрос не решен.

Также сообщается, что Бердыев рассматривает и предложения от «Локомотива» и «Краснодара».