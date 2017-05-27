Массимо Каррера: В РФПЛ опытные игроки, хотя считают, что турнир не в лидерах на международном уровне

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от российского футбола.

- Россия? Это прекрасный опыт поработать в другой стране. Это приключение, и рад, что мне предложили работу в России.

Что меня удивило в российском футболе? Хоть и говорят, что на международном уровне он не в лидерах, там собраны квалифицированные игроки, которые имеют достаточно мотивации и желания для того, чтобы добиться успеха в футболе, - цитирует Карреру сайт Bergamo News.

Итальянский тренер в свой первый же сезон работы на посту наставника «Спартака» выиграл титул чемпиона России. В понедельник Каррера был назван Российским футбольным союзом лучшим тренером сезона-2016/17.