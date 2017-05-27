Геннадий Орлов: Тандем Фурсенко – Сарсания очень сильно изменит «Зенит»

Известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов прокомментировал назначение на должность спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.

- Тандем Фурсенко – Сарсания очень сильно изменит «Зенит». Помню, когда (президентом «Зенита» в 2006 году) был назначен Фурсенко, он поехал к Властимилу Петржеле. Думаю, что новый президент «Зенита» может искать и нового тренера. Но как это будет решаться, нужно спрашивать только у него самого. Я не знаю, - цитирует Орлова «Р-Спорт».

Напомним, 26 мая было объявлено о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко, который был президентом сине-бело-голубых с 2006 по 2008 годы. Функционер займет посты президента клуба и председателя совета директоров. До этого он будет исполнять обязанности генерального директора.