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«Зенит» интересуется защитником «Дженоа», дисквалифицированным за участие в договорных матчах

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо летом может перейти в петербургский «Зенит».

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио, итальянец контактировал по поводу «Зенита» с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу и защитником Доменико Кришито. Также сообщается, что сине-бело-голубые еще не сделали официальное предложение по трансферу игрока.

Кроме петербургского клуба на 25-летнего футболиста претендует «Рома».

Иццо выступает за «Дженоа» с 2014 года, также он играл в Италии за «Триестину» и «Авеллино». В сезоне 2016/2017 защитник сыграл 29 матчей в Серии А.

В апреле итальянец был дисквалифицирован на полтора года за участие в договорных матчах во время выступлений за «Авеллино» в сезоне 2013/2014. Тогда команда играла в Серии Б. Позже срок отстранения был сокращен до шести месяцев.

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