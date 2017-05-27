«Зенит» интересуется защитником «Дженоа», дисквалифицированным за участие в договорных матчах

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо летом может перейти в петербургский «Зенит».

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио, итальянец контактировал по поводу «Зенита» с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу и защитником Доменико Кришито. Также сообщается, что сине-бело-голубые еще не сделали официальное предложение по трансферу игрока.

Кроме петербургского клуба на 25-летнего футболиста претендует «Рома».

Иццо выступает за «Дженоа» с 2014 года, также он играл в Италии за «Триестину» и «Авеллино». В сезоне 2016/2017 защитник сыграл 29 матчей в Серии А.

В апреле итальянец был дисквалифицирован на полтора года за участие в договорных матчах во время выступлений за «Авеллино» в сезоне 2013/2014. Тогда команда играла в Серии Б. Позже срок отстранения был сокращен до шести месяцев.