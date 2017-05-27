«Ман Сити» может установить мировой рекорд по трансферам вратарей, приобретя у «Бенфики» Эдерсона
«Манчестер Сити» близок к приобретению голкипера «Бенфики»
Эдерсона. Об этом сообщают португальские СМИ.
Как информирует A Bola, стороны близки к договоренности. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. В таком случае Эдерсон станет самым дорогим вратарем в истории. В фунтах эта сумма составит около 35 миллионов. Сейчас рекордсменом является Джанлуиджи Буффон, за которого «Ювентус» заплатил «Парме» около 33 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне 23-летний Эдерсон провел 39 матчей за «Бенфику», в которых пропустил 26 мячей и 24 раза отыграл «на ноль».
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