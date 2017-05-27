Максвелл с большой вероятностью покинет «ПСЖ» летом

Защитник «ПСЖ» Максвелл, вероятнее всего, покинет команду летом. Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что парижане не будут продлевать контракт с игроком. Соглашение истекает в конце нынешнего сезона. Таким образом, вероятно, сегодняшний финал Кубка Франции против «Анже» станет последним для Максвелла в команде.

В текущем сезоне 35-летний Максвелл провел 32 матча за «ПСЖ», в его активе шесть результативных передач.