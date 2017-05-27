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Сергей Лавров: Что касается российской команды, они очень непредсказуемые парни

Источник:  RT на русскомКомментарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил шансы российской сборной на Кубке конфедераций по футболу.

- Что касается российской команды, я не могу прогнозировать, они очень непредсказуемые парни, — сказал глава МИД в эфире телеканала RT.

Сборная России сыграет в одной группе с командами Мексики, Португалии и Новой Зеландии. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

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