Волков сразится против Штруве на турнире UFC в Голландии
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).
Его соперником станет местный спортсмен Штефан Штруве.
28-летний Волков за свою карьеру в ММА провел 34 поединка, в которых одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Он становился чемпионом Bellator и М-1.
29-летний Штруве за свою карьеру одержал 28 побед при восьми поражениях. Он побеждал таких известных бойцов, как Стипе Миочич (нынешний чемпион UFC), Антонио Родриго Ногейра, Антонио Силва.
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