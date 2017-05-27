Волков сразится против Штруве на турнире UFC в Голландии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).

Его соперником станет местный спортсмен Штефан Штруве.

28-летний Волков за свою карьеру в ММА провел 34 поединка, в которых одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Он становился чемпионом Bellator и М-1.

29-летний Штруве за свою карьеру одержал 28 побед при восьми поражениях. Он побеждал таких известных бойцов, как Стипе Миочич (нынешний чемпион UFC), Антонио Родриго Ногейра, Антонио Силва.