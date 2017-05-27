Александр Горшков: Приход Фурсенко и Сарсании в «Зенит» нацелен на успехи в Европе

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о возвращение на руководящие должности в питерский клуб Сергея Фурсенко и Константина Сарсании.

- Как раз связка Фурсенко - Сарсания работала в те годы, когда у «Зенита» были наибольшие успехи в Европе. Поэтому нужно ожидать, что, видимо, будут предприняты какие-то действия, направленные на то, чтобы «Зенит» вернул утраченные в этом сезоне позиции. Вектор развития клуба вряд ли будет меняться - к примеру, навряд ли ставка будут делать на своих воспитанников. Скорее всего, опять все будет направлено на достижение результата, особенно в Европе, - приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, 26 мая было объявлено о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко, который был президентом сине-бело-голубых с 2006 по 2008 годы. Функционер займет посты президента клуба и председателя совета директоров. До этого он будет исполнять обязанности генерального директора.