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Константин Сарсания: Трансферная политика «Зенита» будет обсуждаться после ясности с главным тренером

Источник:  ТАССКомментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о летней трансферной политике клуба.

- Я не могу ничего сказать (по поводу того, останется ли Луческу в «Зените»). Решение будет принимать руководство.

Когда будет обсуждаться летняя трансферная кампания? Как только наступит ясность с главным тренером, так сразу. Потому что времени у нас очень мало, - цитирует Сарсанию ТАСС.

Напомним, 26 мая было объявлено о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко, который был президентом сине-бело-голубых с 2006 по 2008 годы. Функционер займет посты президента клуба и председателя совета директоров. До этого он будет исполнять обязанности генерального директора.

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