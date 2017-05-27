Константин Сарсания: Трансферная политика «Зенита» будет обсуждаться после ясности с главным тренером

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о летней трансферной политике клуба.



- Я не могу ничего сказать (по поводу того, останется ли Луческу в «Зените»). Решение будет принимать руководство.

Когда будет обсуждаться летняя трансферная кампания? Как только наступит ясность с главным тренером, так сразу. Потому что времени у нас очень мало, - цитирует Сарсанию ТАСС.

Напомним, 26 мая было объявлено о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко, который был президентом сине-бело-голубых с 2006 по 2008 годы. Функционер займет посты президента клуба и председателя совета директоров. До этого он будет исполнять обязанности генерального директора.