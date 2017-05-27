Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом
«Шанхай СИПГ» в матче
11-го тура чемпионата Китая обыграл на своем поле «Бэйцзин Гоянь» со счетом 5:1.
В составе хозяев дублями отметились У Лэй и Шихао Вэй, еще
один гол на счету Халка. У гостей отличился Бурак Йылмаз.
«Шанхай СИПГ» набрал 26 очков и остался на втором месте турнирной таблицы чемпионата Китая. Лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 28 баллов. «Бэйцзин Гоянь» с 15 очками занимает седьмое место.
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