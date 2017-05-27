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Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Шанхай СИПГ» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл на своем поле «Бэйцзин Гоянь» со счетом 5:1.

В составе хозяев дублями отметились У Лэй и Шихао Вэй, еще один гол на счету Халка. У гостей отличился Бурак Йылмаз.

«Шанхай СИПГ» набрал 26 очков и остался на втором месте турнирной таблицы чемпионата Китая. Лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 28 баллов. «Бэйцзин Гоянь» с 15 очками занимает седьмое место.

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