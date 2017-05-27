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Команда Хусти проиграла клубу Лавесси и Пеллегрини

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Чанчунь Ятай» в матче 11-го тура чемпионата Китая проиграл «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 1:2.

В составе «Чанчуня» отличился Лун Тань, у хозяев по голу забили Эсекьель Лавесси и Дун Сюэшэн.

Победа позволила «Хэбэй Чайна Фочун» набрать 22 очка и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. На втором с 26 баллами идет «Шанхай СИПГ», лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 28 баллов. «Чанчунь Ятай» с восемью очками занимает четырнадцатое место.

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