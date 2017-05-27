Команда Хусти проиграла клубу Лавесси и Пеллегрини

Пепе подпишет контракт с китайским клубом и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год

По информации Cope, 33-летний защитник сборной Португалии Пепе покинет мадридский «Реал» и продолжит карьеру в китайском клубе «Хэбей Чайна Форчун».