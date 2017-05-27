Восемь фанатов пострадали в результате обрушения ограждения на матче в Белоруссии

На фан-секторе после матча «Витебск» - БАТЭ обрушилось ограждение. Травмы получили 8 человек, из которых двое были госпитализированы. Об этом информирует Белорусская служба новостей.

Как сообщается, инцидент произошел после победы местного футбольного клуба над действующим чемпионом страны борисовским БАТЭ. Футболисты «Витебска» подошли к сектору, и болельщики ринулись к своим любимцам. Но ограждение не выдержало такой нагрузки и рухнуло вместе с людьми. Высота падения составила примерно 1,5 метра.

Добавим, что встреча 10-го тура чемпионата Белоруссии прошла 26 мая на стадионе в Витебске и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.