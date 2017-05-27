Джим Беннинг: «Ванкувер» не продает Танева и Эдлера, и у нас есть, что предложить Миллеру

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что не собирается менять защитников Криса Танева и Александра Эдлера, а также рассчитывает на то, что голкипер Райан Миллер останется в команде.

«Я бы не занимался этой работой, если бы не думал, чего стоит тот или иной обмен. Трудно найти хорошего защитника, особенно мобильного защитника, который умеет контролировать шайбу. Я не продаю Танева и не упоминаю его имя в разговорах с другими генеральными менеджерами. Он много значит для нашей команды. И мы не собираемся ничего делать с Алексом Эдлером.

Мы вводим в состав молодых игроков, поэтому чтобы рассчитывать на победу в каждом матче, нам нужна уверенность во вратарской линии.

Нет ничего хуже, чем развивать молодежь и при этом понимать, что у тебя нет шансов на победу. У Райана (Миллера) и Якоба (Маркстрема) здоровые отношения, потому что они уважают друг друга.

Нам есть, что предложить Райану, о чем он уже знает. У нас есть хорошие новости для него, поэтому мы идем этим путем», – приводит Sportsnet.ca слова Беннинга.

Добавим, что контракт 36-летнего Миллера с «Ванкувером» истекает 30 июня, после чего голкипер может стать неограниченно свободным агентом.