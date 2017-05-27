Константин Сарсания: Задача, поставленная перед нами - чтобы «Зенит» постоянно играл в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания о задачах, которые поставлены перед командой.

- Думаю, сейчас в «Зените» не хватает российских игроков. Плюс большая проблема, что практически нет питерцев. И в-третьих, нет ребят, которые могут сделать make difference («сделать разницу»), как говорил Дик Адвокат - были Халк и Витсель, но теперь их нет. Без этого, конечно, сложно.

Надо правильно и тонко подойти к процессу создания новой команды. Мало того, что она должна быть создана, она должна быть усилена, ее костяк должен укрепиться, сильных российских игроков недостаточно.



Общая задача, поставленная перед нами - чтобы «Зенит» постоянно играл в Лиге чемпионов. Что касается следующего сезона, то у «Зенита», я считаю, должна быть задача выиграть чемпионат (России), а также как можно успешнее выступить в Лиге Европы», - рассказал Сарсания в интервью ТАСС.

Напомним, 26 мая было объявлено о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко, который был президентом сине-бело-голубых с 2006 по 2008 годы. Функционер займет посты президента клуба и председателя совета директоров. До этого он будет исполнять обязанности генерального директора.

На следующий день петербургский «Зенит» объявил о назначении Константина Сарсании на пост спортивного директора клуба.