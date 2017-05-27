Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят – 11-й

Пилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.

В третьем сегменте квалификации 37-летний финн показал время 1.12,178 секунды, опередив на 0,043 секунды своего партнера по команде Себастьяна Феттеля. Третье место занял еще один финн – Валттери Боттас на «Мерседесе».

Добавим, что Райкконен завоевал 17-й поул-позишн в своей карьере и сравнялся по этому показателю с британцем Джеки Стюартом.

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон будет стартовать с 13-го места.

Отметим, что в заключительный сегмент квалификации попали два «Макларена», однако и британец Дженсон Баттон, и бельгиец Стоффель Вандорн получили штраф, из-за чего Вандорн займет 12-е место на стартовой решетке, а вернувшийся в Формулу-1 на одну гонку Баттон – 20-е.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м.

Монако

Чемпионат мира

6-й этап

Гран-при Монако

Квалификация

1. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.12,178

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.12,221

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.12,233

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.12,496

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.12,998

6. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – 1.13,162

7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.13,329

8. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – 1.13,349

9. Дженсон Баттон (Великобритания, «Макларен») – 1.13,613

10. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – без времени

11. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо»)

12. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено»)

13. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)

14. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

15. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс»)

16. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия»)

17. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено»)

18. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс»)

19. Паскаль Верляйн (Германия, «Заубер»)

20. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер»)

Гонка пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).