Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит80 : 80Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят – 11-й

Комментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.

В третьем сегменте квалификации 37-летний финн показал время 1.12,178 секунды, опередив на 0,043 секунды своего партнера по команде Себастьяна Феттеля. Третье место занял еще один финн – Валттери Боттас на «Мерседесе».

Добавим, что Райкконен завоевал 17-й поул-позишн в своей карьере и сравнялся по этому показателю с британцем Джеки Стюартом.

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон будет стартовать с 13-го места.

Отметим, что в заключительный сегмент квалификации попали два «Макларена», однако и британец Дженсон Баттон, и бельгиец Стоффель Вандорн получили штраф, из-за чего Вандорн займет 12-е место на стартовой решетке, а вернувшийся в Формулу-1 на одну гонку Баттон – 20-е.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м.

Монако

Чемпионат мира

6-й этап

Гран-при Монако

Квалификация

1. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.12,178

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.12,221

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.12,233

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.12,496

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.12,998

6. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – 1.13,162

7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.13,329

8. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – 1.13,349

9. Дженсон Баттон (Великобритания, «Макларен») – 1.13,613

10. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – без времени

11. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо»)

12. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено»)

13. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)

14. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

15. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс»)

16. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия»)

17. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено»)

18. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс»)

19. Паскаль Верляйн (Германия, «Заубер»)

20. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер»)

Гонка пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: Мне было бы сложно оказаться в первой пятеркеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что произошло во втором сегменте квалификации Гран-при Монако, в котором он не смог войти в первую десятку.Маурицио Арривабене: Я доволен, но «Феррари» нужно быть внимательными после СочиРуководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался об итогах квалификации Гран-при Монако, которую гонщики скудерии завершили на двух первых местах.Себастьян Феттель: Я не знаю, в чем проблемы «Мерседеса», но мы смогли прибавлять в каждом сегментеПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил со вторым результатом, уступив только своему партнеру по команде Кими Райкконену.Кими Райкконен: Нам удалось настроить машину на квалификациюПилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на первом месте.Баттон оштрафован на 15 позиций на старте Гран-при Монако, Варндорн – на три позицииПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций на Гран-при Монако. Он получит штраф за установку дополнительных элементов силового агрегата.Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако, Квят – восьмойНа Гран-при Монако состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.Нико Росберг: Скорей всего, сражение за титул будет между Феттелем и ХэмилтономДействующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал результаты Валттери Боттаса, который заменил немца в «Мерседесе».Тото Вольфф: Мы не хотим гоняться на автодромах, которые похожи на парковки супермаркетаРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф считает, что Формуле-1 нужно больше городских трасс.Тото Вольфф: Хэмилтон стал настоящим командным игрокомРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что завершение карьеры немца Нико Росберга положительным образом сказалось на другом пилоте команды – британце Льюисе Хэмилтоне.Серджио Маркионне: Если Феттель доволен машиной, он может оставаться в «Феррари» столько, сколько захочетГенеральный директор «Феррари» Серджио Маркионне рассказал о переговорах с немцем Себастьяном Феттелем о продлении контракта.Валттери Боттас: В перерыве между тренировками мы ошиблись в настройкахПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и десятый результат.Даниэль Риккардо: В целом я доволен четвергомПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, пятый и второй результат.Кими Райкконен: Похоже, «Ред Булл» будет претендовать на победу в МонакоПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после двух свободных практик Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, седьмой и третий результат.Льюис Хэмилтон: Во второй тренировке шины почему-то перестали работатьПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он стал первым на первой тренировки, а на второй – восьмым.Даниил Квят: Нам нужно сохранить скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонкеПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, шестой и четвертый результат.
Футбол
Команда Витселя одержала победу в Тяньцзиньском дерби
Футбол
Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом
Футбол
Константин Сарсания: Трансферная политика «Зенита» будет обсуждаться после ясности с главным тренером
Футбол
Александр Горшков: Приход Фурсенко и Сарсании в «Зенит» нацелен на успехи в Европе
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Форс Индия
Форс Индиякалендарьстатистика
Хаас
Хааскалендарьстатистика
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Рено
Ренокалендарьстатистика
Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Заубер
Зауберкалендарьстатистика
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардовсе новости
Карлос Сайнс
Карлос Сайнсвсе новости
Серхио Перес
Серхио Пересвсе новости
Ромен Грожан
Ромен Грожанвсе новости
Дженсон Баттон
Дженсон Баттонвсе новости
Стоффель Вандорн
Стоффель Вандорнвсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Нико Хюлькенберг
Нико Хюлькенбергвсе новости
Кевин Магнуссен
Кевин Магнуссенвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Фелипе Масса
Фелипе Массавсе новости
Эстебан Окон
Эстебан Оконвсе новости
Джолион Палмер
Джолион Палмервсе новости
Лэнс Стролл
Лэнс Строллвсе новости
Паскаль Верляйн
Паскаль Верляйнвсе новости
Маркус Эрикссон
Маркус Эрикссонвсе новости
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости