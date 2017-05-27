В Стокгольме прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109 (ВИДЕО)
В Стокгольме (Швеция) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109.
Все спортсмены успешно уложились в свои весовые категории.
Напомним, что главным поединком бойцовского шоу станет противостояние шведа Александра Густафссона и бразильца Гловера Тейшейры. В со-главном событии латыш Миша Циркунов проведет бой против швейцарца Волкана Оздемира.
Также на турнире выступит россиянин Омари Ахмедов, который сразится против американца Омари Ахмедова.
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