Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит78 : 80Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Стокгольме прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109 (ВИДЕО)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Стокгольме (Швеция) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109.

Все спортсмены успешно уложились в свои весовые категории.

Напомним, что главным поединком бойцовского шоу станет противостояние шведа Александра Густафссона и бразильца Гловера Тейшейры. В со-главном событии латыш Миша Циркунов проведет бой против швейцарца Волкана Оздемира.

Также на турнире выступит россиянин Омари Ахмедов, который сразится против американца Омари Ахмедова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Стокгольме прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109 (ВИДЕО)В Стокгольме (Швеция) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109.Волков сразится против Штруве на турнире UFC в ГолландииРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).Абдул Разак — Омари Ахмедов. Прогноз «Советского спорта»28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полусредневесов. Американец Абдул Разак проведет поединок против россиянина Омари Ахмедова.Михаил Циркунов — Волкан Оздемир. Прогноз «Советского спорта»28 мая в Стокгольме (Швеция) на турнире UFC состоится бой полутяжеловесов. Латыш Михаил Циркунов проведет поединок против швейцарца Волкана Оздемира.Рой Нельсон покинул UFC и подписал контракт с BellatorАмериканский боец смешанного стиля Рой Нельсон покинул UFC и подписал контракт с Bellator.M-1 Challenge 78. Исмагулов победил Дивнича техническим нокаутом в пятом раунде26 мая в Оренбурге состоялся турнир M-1 Challenge 78. Представляем вам все результаты бойцовского шоу.Девушка дня. Александра Албу — красотка, которой лучше не хамитьДевушка дня. Александра Албу — красотка, которой лучше не хамитьСегодня героиней в рубрике «Девушка дня» стала Александра Албу.Бои в крупнейшем сферическом сооружении мира. Анонс турнира UFC в ШвецииБои в крупнейшем сферическом сооружении мира. Анонс турнира UFC в Швеции28 мая на «Ericsson Globe» в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC Fight Night 109.Самый дешевый билет на бой Емельяненко – Митрион стоит 4900 рублей, самый дорогой – 142 тысячи24 июня в Нью-Йорке (США) на «Мэдисон-сквер-гарден» состоится турнир Belltor 179, в главном бою которого Чел Соннен сразится против Вандерлея Силвы.Тренер Емельяненко: Федор находится в полном порядкеТренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о подготовке к бою с американцем Мэттом Митрионом.Россиянин Мурзаканов подписал контракт с UFCРоссийский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Азамат Мурзаканов подписал контракт с UFC.Норткатт проведет бой против Пуэллсы на турнире UFC 214Американский перспективный боец Сейдж Норткатт проведет свой следующий поединок на турнире UFC 214 в Анахайме, который состоится 30 июля.Дамир Исмагулов: Мне надоело быть просто одним из бойцов, я хочу стать чемпиономО самой длинной подготовке к бою, почему на родной земле выступать сложнее и что значит чемпионский титул – накануне поединка на M-1 Challenge 78 в Оренбурге рассказал один из участников главного боя - Дамир Исмагулов.Максим Дивнич: У Исмагулова в Оренбурге сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победаПеред боем за пояс чемпиона мира в легком весе на турнире М-1 Challenge 78 в Оренбурге Максим Дивнич рассказал о подготовке к поединку, об умении настраиваться на бой, о поддержке болельщиков и об отношении к своему будущем оппоненту - Дамиру Исмагулову.Россиянка Албу сразится с американкой Керран на турнире UFC 214Российская девушка боец MMA Александра Албу выступит на турнире UFC 214, который пройдет в Анахайме 30 июля.Россиянин Смоляков сразится против поляка Вечорека на турнире UFC 214 в АнахаймеРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Дмитрий Смоляков выступит на турнире UFC 214, который пройдет 30 июля в Анахайме. Его соперником станет поляк Адам Вечорек.UFC подписал контракт с одним из лучших кикбоксеров мираПромоутерская компания UFC подписала контракт с одним из лучших кикбоксеров мира 33-летним Гоханом Саки.M-1 Challenge 79. Драган Пешич сразится против Хамзата Далгиева1 июня на грандиозном международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который пройдет в Спортивном комплексе «Юбилейный», состоится бой между двукратным чемпионом мира по кикбоксингу в разделе K-1 Драганом «Little Wonder» Пешичем (Сербия, 13-7) и Хамзатом Далгиевым (Республика Ингушетия, 8-1).ACB 59. Кушагов победил Невеса по очкам и другие результаты турнираПредлагаем вам ознакомиться с результатами турнира ACB 59.M-1 Challenge 78. Дивнич и Исмагулов уложились в весовую категориюПредлагаем вашему вниманию результаты церемонии взвешивания перед международным турниром по смешанным единоборствам M-1 Challenge 78, который пройдет 26 мая в Оренбурге.
Футбол
Команда Витселя одержала победу в Тяньцзиньском дерби
Футбол
Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом
Футбол
Константин Сарсания: Трансферная политика «Зенита» будет обсуждаться после ясности с главным тренером
Футбол
Александр Горшков: Приход Фурсенко и Сарсании в «Зенит» нацелен на успехи в Европе
все новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства