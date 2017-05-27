Кими Райкконен: Нам удалось настроить машину на квалификацию

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на первом месте.

«Здорово. Определенно уикенд складывался не так просто. Но нам удалось настроить машину на квалификацию. На этой трассе сложно быть быстрым.

Поул-позишн – лучшее место на старте, и мы постараемся завтра выжать максимум из этого.

Было сложно показывать стабильные результаты, но машина отлично вела себя. Так что было весело», – приводит Sky Sports слова Райкконена.

Напомним, этот поул-позишн стал 17-м в карьере 36-летнего финна. По этому показателю он сравнялся с британцем Джеки Стюартом, с которым теперь делит 17-е место в истории Формулы-1.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).