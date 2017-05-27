Фернандеш признан лучшим игроком мая по версии болельщиков «Локомотива»

Болельщики «Локомотива» выбрали полузащитника Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в мае.

По итогам голосования на сайте клуба, в группе «ВКонтакте» и инстаграме, за 31-летнего португальца проголосовало 56% участников опроса.

Отметим, что в мае Фернандеш провел пять матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Он стал лучшим футболистом месяца в четвертый раз в этом сезоне.

Второе место в опросе занял полузащитник Алексей Миранчук (18%), третье – защитник Соломон Кверквелия (9,9%).

Всего в нынешнем сезоне Фернандеш забил семь голов и сделал девять голевых передач в 22 матчах премьер-лиги и забил два гола в четырех матчах Кубка России.