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Себастьян Феттель: Я не знаю, в чем проблемы «Мерседеса», но мы смогли прибавлять в каждом сегменте

Источник:  Sky SportsКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил со вторым результатом, уступив только своему партнеру по команде Кими Райкконену.

«Отличная работа для Кими. Конечно, всегда можно быть немного быстрее. Машина вела себя очень хорошо. Я не знаю, в чем причина проблем «Мерседеса», но мы смогли прибавлять в каждом из сегментов.

Эта гонка – одно из самых ярких событий сезона. Здесь сложно все сделать правильно, но когда это удается, все радуются», – приводит Sky Sports слова Феттеля.

Напомним, четырехкратный чемпион мира лидирует в общем зачете, опережая на шесть очков британца Льюиса Хэмилтона, который будет стартовать в воскресенье с 13-го места. Начало гонки – 15:00 (мск).

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