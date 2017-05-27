Маурицио Арривабене: Я доволен, но «Феррари» нужно быть внимательными после Сочи

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался об итогах квалификации Гран-при Монако, которую гонщики скудерии завершили на двух первых местах.

37-летний Кими Райкконен завоевал поул-позишн, а рядом с ним с первого ряда стартового поля начнет гонку немец Себастьян Феттель.

«Я очень рад за Кими, потому что он этого заслуживает. Чемпион вышел из тени.

Себастьян допустил ошибку в пятом повороте, но я доволен, что у нас две машины на первом ряду. При этом нам нужно оставаться внимательными после того, что произошло в Сочи», – приводит Sky Sports слова Арривабене.

Напомним, в квалификации Гран-при России две «Феррари» также показали лучшее время в квалификации, однако победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).