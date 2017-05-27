В Стокгольме прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 109 (ВИДЕО)

Максим Дивнич: У Исмагулова в Оренбурге сильная поддержка, это чувствуется, но тем слаще будет моя победа

Перед боем за пояс чемпиона мира в легком весе на турнире М-1 Challenge 78 в Оренбурге Максим Дивнич рассказал о подготовке к поединку, об умении настраиваться на бой, о поддержке болельщиков и об отношении к своему будущем оппоненту - Дамиру Исмагулову.