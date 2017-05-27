Льюис Хэмилтон: Мне было бы сложно оказаться в первой пятерке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что произошло во втором сегменте квалификации Гран-при Монако, в котором он не смог войти в первую десятку.

«Я не знаю, не могу определить проблему. Я расстроен. Мне немного не повезло с желтыми флагами в конце. Этот круг, возможно, поднял бы меня в десятку. Но я думаю, мне было бы сложно оказаться в первой пятерке.

Круги Валттери (Боттаса) показывают, что мы не выглядим здесь ужасно, поэтому нам нужно понять, что произошло», – приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Отметим, что во время второго сегмента трехкратный чемпион мира вернулся в боксы, чтобы изменить настройки, а после возвращения не смог провести полноценный быстрый круг из-за желтых флагов, появившихся на трассе после аварии бельгийца Стоффеля Вандорна на «Макларене».

В итоге Хэмилтон показал 14-й результат, но будет стартовать на 13-м месте благодаря штрафу другого пилота «Макларена» Дженсона Баттона.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).